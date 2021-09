Der Q.markt vor der Q.lisse : Endlich wieder richtig schlemmen in Quierschied

Am vergangenen Freitag fand rund um die Q.lisse in Quierschied ein kleiner und feiner Markt statt. Foto: Heiko Lehmann

Quierschied Am vergangenen Freitag war „endlich mal wieder was los“ in Quieschied. Der Q.-Markt bot kulinarische Köstlichkeiten aus dem Saarland – und Seife aus Marokko.