Restkarten für SOULFUL CHRISTMAS-Premiere in der Q.lisse verfügbar! Restkarten für Soulful Christmas in der Q.lisse

Die Weihnachtsshow Soulful Christmas ist am Wochenende in der Q.lisse in Quierschied zu Gast. Es gibt noch Restkarten für die beiden Shows am Samstag, 8. Dezember, 20 Uhr, und am Sonntag, 9. Dezember, 18 Uhr.