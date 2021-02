Dramatischer Vorfall am Netzbachweiher : Großmutter springt ins Wasser, um Hund der Enkelin zu retten

Die Polizei sucht Zeugen der Bissattacke am Netzbachweiher in Fischbach. Foto: dpa/Friso Gentsch

Fischbach Ein Yorkshire Terrier flüchtet nach einer Attacke eines anderen Hundes ins Wasser. Die Oma versucht den Hund ihrer Enkelin zu retten, schwimmt hinterher. Der Vierbeinder stirbt in den Armen des Kindes.

Dramatischer Vorfall in Fischbach: Am Sonntag, 21. Februar, spaziert eine 69-Jährige aus Quierschied gegen 11.30 Uhr mit ihrer Schwester sowie ihrer zehn Jahre alten Enkelin am Netzbachweiher entlang. Sie haben den zwei Jahre alten Yorkshire Terrier des kleinen Mädchens dabei. Ein Mann kommt in der Nähe des Gasthauses „Seeblick“ mit einem angeleinten dunkelnbraunen Schäferhund oder Mischling an ihnen vorbei. Nach Angaben der Polizei beschnuppern sich die Hunde im Vorbeilaufen kurz. Dann reißt sich der große Hund plötzlich von der Leine los und verbeißt sich in dem Yorkshire Terrier, der angeleint ist.