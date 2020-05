Auseinandersetzung bei Quierschied : Unbekannter schlägt mit Hundeleine auf 62-Jährigen ein

Quierschied-Fischbach Der 62-jährige Radfahrer erlitt mehrere Verletzungen. Die Polizei fahndet jetzt nach dem Täter.

Der 62-Jährige war am Mittwoch gegen 15 Uhr mit seinem E-Bike auf einem Waldweg unterwegs, als er einen Mann sah, der große Äste quer auf den Waldweg zog. Der Mann, der damit anscheinend Radfahrer behindern wollte, führte einen nicht angeleinten Hund bei sich.

Als der 62-jährige Radfahrer den Mann ansprach, soll dieser laut Mitteilung der Polizei direkt ungehalten reagiert haben. Es blieb allerdings nicht bei einer verbalen Auseinandersetzung: Der unbekannte Mann schlug in der Folge mehrfach mit der Hundeleine auf den Radfahrer ein, wodurch dieser mehrere Verletzungen am Arm und im Gesicht erlitt. Der Unbekannte beschädigte schließlich auch das E-Bike des 62-Jährigen, als er es 50 Meter weiter in den Wald warf.