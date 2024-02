Quierschieder AfD-Politiker fehlt seit Jahren im Rat Strafe fürs Schwänzen im Gemeinderat wird allerhöchste Zeit

Seit ihrer Gründung im Jahr 2014 suhlt sich die AfD in ihrer selbst zugeschriebenen Rolle als Kämpfer gegen das politische Establishment. Während die von ihnen so betitelten „Altparteien“ jeden Kontakt zu den normalen Bürgern verloren hätten, spielt sie sich als „Stimme des Volkes“ auf, drischt populistische Phrasen, fantasiert offen über die massenhafte Ausweisung von Menschen mit Migrationshintergrund und glaubt, auch in anderen Bereichen alles besser zu können.