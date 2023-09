Hakenkreuze und „Stasi“-Schriftzug Wer steckt hinter den Nazi-Schmierereien in Quierschied?

Tim Rozenski (37), SPD-Ratsmitglied im Ortsrat Göttelborn und Naturschutzbeauftragter der Gemeinde, fährt regelmäßig mit dem Bus zu diversen Terminen. So sitzt er auch an einem sonnigen August-Tag an der Haltestelle Humes in Quierschied, gegenüber des Vereinsheims der „Quierschder Wambe e.V.“. Doch an diesem Tag springt ihm etwas Unangenehmes ins Auge: An einem Eisenträger, direkt vor dem Vereinsheim, wurden Hakenkreuze hingeschmiert.