Fastnacht : Rathaussturm und Siegesfeier

Am Freitag, 21. Februar, 18.11 Uhr, wollen die Narren in Quierschied das Kommando übernehmen. Für diesen Tag ist der Rathaussturm geplant. Zunächst stellen sich die Narren in der Marienstraße in Quierschied auf und starten mit ihrem Umzug zum Rathaus, wo es dann ans Eingemachte geht.



