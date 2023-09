Quierschied Der Umbau in Quierschied macht Schule

Dafür investiert der Regionalverband in diesem Jahr 7,7 Millionen Euro in seine 50 Schulen. „Es gibt Unterrichtsformen, bei denen die Schüler selbst zu gewissen Themen im Internet recherchieren müssen. Wenn das alle Schüler in der Klasse gleichzeitig tun und zudem vielleicht auch noch mehrere Klassen in einer Schule gleichzeitig, dann wird das gesamte Datennetz stark belastet. Mit den Modernisierungen, bringen wir alles auch den neusten Stand“, erklärt Oliver Riedmann von der Haustechnik des Regionalverbandes Saarbrücken in der Gemeinschaftsschule in Quierschied. Dort hat sich die Saarbrücker Zeitung mit dem Regionalverband und den ausführenden Firmen getroffen, um den Ausbau des Datennetzes exemplarisch für alle Schulen vorzustellen.