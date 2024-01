Kommunalpolitik Mitglied der Freien Wähler in Quierschied handelt sich Ärger und möglicherweise Bußgeld ein

Demnach hatte Peter Wachs in einem Beitrag in den sozialen Medien Informationen aus dem nicht-öffentlichen Teil einer Finanzausschusssitzung vom 7. Dezember 2023 zwei Tage vor der Ratssitzung am 14. Dezember veröffentlicht. Dabei hatte er das Abstimmungsverhalten anderer Ausschussmitglieder zum Antrag der Freien Wähler auf Senkung der Grundsteuer weitergegeben und daraus ableitend auch eine Wahlempfehlung an die Bürgerinnen und Bürger ausgesprochen.