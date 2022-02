Ein lukrativer Job : Schritt für Schritt zu gesunden Füßen

Podologen sind aktuell gefragt, wie selten zuvor. Die medizinische Fußpflege liegt voll im Trend. Foto: Heiko Lehmann

Quierschied Im Medicus Gesundheitszentrum in Quierschied geht es um die Füße. Dort werden Podologen ausgebildet.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von Heiko Lehmann

Womit wir gehen und worauf wir stehen, beschert uns viele Redewendungen Wer etwas auf die Beine stellt, kann viel bewegen, sollte aber darauf achten, dass er nicht auf zu großem Fuß lebt – und natürlich mit niemandem auf Kriegsfuß steht. Schon die Vielzahl solcher Sprachbilder zeigt, welche Rolle Füße im Leben spielen. Ohne sie kommen wir nicht durch den Alltag. Doch was ist, wenn die Füße irgendwann nicht mehr mitspielen?

„Ziehen Sie heute mal los und suchen sie in Deutschland einen guten Podologen. Dann werden sie feststellen, dass das gar nicht so einfach ist“, sagt Rüdiger Linsler, der Manager des Medicus Gesundheitszentrums in Quierschied. Er erfuhr im Jahr 2020 eher durch Zufall, dass die Saarland-Heilstätten GmbH (SHG) ihre Podologieschule auf den Saarterrassen in Saarbrücken schließen wollte. „Mir war sofort klar, dass dieser Baustein perfekt zu uns nach Quierschied passen würde. Also haben wir die komplette Schule inklusive der laufenden Ausbildung übernommen“, erklärt Linsler.

Info Woher kommt der Beruf des Podologen? Auch wenn der Beruf des Podologen aktuell nachgefragt ist, wie selten zuvor, so handelt es sich doch um einen durchaus sehr alten Beruf. Bereits im 12. Jahrhundert nach Christus entstand der Beruf des Baders, die sich unter anderem um die Entfernung von Hornhaut, Hühneraugen und um kleine chirurgische Eingriffe an den Füßen kümmerte. Im 17. Jahrhundert folgte die erste Fachliteratur. Im Jahr 1926 wurde der Reichsbund der deutschen Fußpfleger gegründet, der damals zur Friseurinnung zählte. Den Zentralverband für Podologen und Fußpfleger in Deutschland gibt es seit 1955. Dieser Verband gründete im Jahr 1983 in Braunschweig die erste Schule für staatlich anerkannte medizinische Fußpfleger. Im Jahr 1994 wurde der Verband deutscher Podologen gegründet und seit 2002 ist ein Podologe als medizinischer Fachberuf definiert.

Die Victors-Gruppe hat 2013 das gesamte Gelände in Quierschied gekauft und investiert seitdem, um das ehemalige Knappschaftskrankhaus, Millionenbeträge im zweistelligen Bereich in das gesamte Areal. Es gibt eine Gesundheits- und Pflegeschule für 150 Auszubildende, mehrere Facharztpraxen und aktuell werden für 40 Millionen Euro zwei Gebäudekomplexe für Servicewohnen für Senioren gebaut. Im April vergangenen Jahres wurde die neue Europäische Fachschule für Podologie auf dem Areal eröffnet. Auch dafür nahm die Victors-Gruppe viel Geld in die Hand. „Wir haben das alte Geburtshaus der Quierschieder denkmalgerecht umgebaut und saniert. Im Erdgeschoss sind die Behandlungs- und Schulungsräume und im Obergeschoss die Verwaltung. Alleine der Umbau hat eine Million Euro gekostet, da ist die ganze Ausstattung noch nicht dabei“, sagt der Medicus-Manager.

Die Nachfrage nach Podologen ist in den vergangenen Jahren enorm gestiegen – vor allem bei den Senioren. Während sich herkömmliche Fußpfleger um kosmetische Dinge an den Füßen der Kunden kümmern, ist ein Podologe in der Lage, sogenannte Risikopatienten wie Diabetiker, Bluter und Rheumatiker entsprechend ärztlicher Verordnung fachgerecht zu behandeln. Die medizinische Fußpflege ist die präventive, therapeutische und rehabilitative Behandlung am gesunden, von Schädigungen bedrohten oder bereits geschädigten Fuß. Die Victors-Gruppe hat in Deutschland 130 Seniorenheime und nicht nur dort werden händeringend Podologen gesucht. „Die Podologie-Schule haben wir auch in eigenem Interesse übernommen, da wir in Zukunft mehr und vor allem gute Podologen brauchen werden. Die Nachfrage und der Bedarf sind einfach enorm gestiegen. Zudem sind wir mittlerweile die einzige Podologie-Schule mit Ausbildungsplätzen im Saarland“, erklärt Rüdiger Linsler.

Im April feiert die Europäische Fachschule für Podologie ihr einjähriges Bestehen im Mediuc Gesundheitszentrum in Quierschied. Foto: Heiko Lehmann

Rüdiger Linsler ist der Manager des Medicus Gesundheitszentrums, das der Victors-Gruppe gehört. Foto: Heiko Lehmann

35 junge Menschen lassen sich aktuell im Medicus Gesundheitszentrum in Quierschied zu Podologen ausbilden. Zwei Jahre dauert die Vollzeitausbildung und drei Jahre die Teilzeitausbildung. Am Ende ist man examinierter Podologe mit staatlich anerkanntem Examen. Voraussetzung für die Ausbildung ist ein mittlerer Schulabschluss oder ein Hauptschulabschluss mit anschließender Berufsausbildung. Doch das Ganze ist nicht billig. 200 Euro kostet die Podologie-Ausbildung pro Monat in Quierschied – also 4800 Euro für zwei Jahre Vollzeitausbildung oder 7200 Euro für drei Jahre Teilzeitausbildung. Dennoch sind die Ausbildungsplätze heiß begehrt und es gibt Bewerbungen aus ganz Deutschland. „Wir legen bei der Ausbildung auch noch drauf und sind nicht sicher, ob die Azubis danach auch bei uns bleiben. Das Problem ist, dass im Saarland die Podologie-Schule nicht staatlich gefördert wird. Das würde für alle Beteiligten vieles einfacher machen. Die Politik redet seit Jahren davon, doch nichts passiert. Im Saarland werden alle Gesundheitsfachschulen gefördert, außer der Podologie. In anderen Bundesländern wird die Podologie gefördert“, sagt Rüdiger Linsler.

Dass die Ausbildung dennoch so gefragt ist, liegt auf der Hand. „Dieser Beruf ist gut bezahlt, hat enorme Zukunft und wird in den kommenden Jahren sehr nachgefragt sein. Man kann sich auf sehr vielen Gebieten fortbilden und auch der Schritt in die Selbständigkeit kann sehr lukrativ sein“, weiß der Medicus-Manager.