Quierschied : Das Jawort der Schäfers ist jetzt 70 Jahre alt

Martha und Kurt Schäfer, die Quierschieder Gnadenhochzeiter, achten seit Jahrzehnten auf viel Bewegung und gesundes Essen. Foto: Stefan Bohlander

Quierschied Die beliebten Quierschieder feierten das seltene Jubiläum der Gnadenhochzeit. „Es war immer einer für den anderen da.“

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von Stefan Bohlander

(bo) Es ist gar nicht so einfach, eine Statistik darüber zu bekommen, wie viele Gnadenhochzeiten es bundesweit pro Jahr gibt. Einer aktuellen Statistik zufolge feierten 1447 Paare im vergangenen Jahr Diamantene Hochzeit, gaben sich also vor 60 Jahren das Jawort. Immerhin 411 Paare legten vor 65 Jahren ihr Ehegelübde ab, feierten demnach Eiserne Hochzeit.

Noch einmal deutlich weniger dürften also seit 70 Jahren verheiratet sein. In Quierschied selbst sind es in diesem Jahr drei, wie die Verwaltung auf Anfrage mitteilt – zu diesen drei Langzeit-Ehepaaren gehören Martha und Kurt Schäfer aus Quierschied. Sie ist 92, er wird in wenigen Tagen 94, gemeinsam feierten sie am 29. September ihre Gnadenhochzeit.

Frühere Jubiläen, so erzählt Martha, feierte das rüstige Paar noch mit bis zu 30 Freunden und Verwandten. Diesmal versammelten sich, auch coronabedingt, etwa ein Dutzend Gäste im „Ristorante Belvedere“, um das seltene und umso schönere Jubiläum zu feiern. Und da im Saarland Großes immer im Kleinen entsteht, fängt auch die lebenslange Liebesgeschichte der Schäfers ganz klein an. Bei ihrem damaligen Arbeitgeber lernten sie sich kennen, wie sich Martha erinnert.

Sie arbeitete als Sekretärin im Büro bei der Firma Motoren Greuter, die es heute gar nicht mehr gibt. Dabei war sie auch für die Verteilung der Arbeitsnachweise zuständig. Irgendwann fiel ihr ein Zettel auf: „Ich habe mich sofort in die Schrift verliebt.“ Kein Ölfleck war darauf zu finden, obwohl der Zettel aus der Motorenabteilung kam. Alles sei schön rein gewesen.

Also machte sie sich auf die Suche nach der Person, die sie anhand einer entsprechenden Nummer ausfindig machen musste. Alle sagen nein, sie seien nicht der Gesuchte. Dann irgendwann doch der erste Moment: „Da kam ein großer, blonder Mann auf mich zu.“ Kurt Schäfer, ein Saarbrücker.

Das war 1946, und Termine für weitere Gespräche und ein Rendezvous waren so kurz nach dem Zweiten Weltkrieg noch schwer zu vereinbaren – denn es herrschte Ausgangssperre. So blieb dem jungen Paar nur wenig Zeit für flüchtige Küsse in der Berufsschule, wo es sich für die Pausen verabredete. Im Betrieb selbst ist ein Durchgang, ein kleiner Tunnel, in dem man sich ebenfalls den einen oder anderen Schmatzer gibt. „Fünf Jahre haben wir poussiert, dann waren wir ein Pärchen“, sagt Martha Schäfer lächelnd.

Da sie katholisch, er aber evangelisch ist, wollte der evangelische Pfarrer sie nicht trauen, weswegen sie sich in der katholischen Kirche in Hühnerfeld das Jawort gaben. „Ein liebevoller Protestant ist mir lieber als ein katholischer Spitzbub“, sagt sie. Es handelte sich zudem um eine Doppelhochzeit, da ihr Bruder und seine Frau am selben Tag das Jawort gaben.

In all diesen Jahrzehnten gab es nur eine Zeit, in der die beiden nicht zusammen waren. Sie lebte für ein Jahr in Straßburg, wo sie bei einer Freundin das Nähen erlernte. 1956 stellten sie ihr Haus in Quierschied fertig, in dem sie auch heute noch wohnen und immer noch ein gutes Verhältnis zu den Nachbarn haben. „Ich hab‘s mit meinem Vater gebaut“, erzählt sie.

Kurz darauf kommen ihre Töchter zur Welt: Beatrix und Nicole, zweieiige Zwillinge. Da er zwischenzeitlich zum Leiter der Motorenabteilung aufsteigt und gut verdient, entschließt sie sich, zu Hause zu bleiben.

Das Ehepaar hält sich fit, engagiert sich lange im Turnverein. Kurt ist längere Zeit Leiter der Sparte Ski. Gemeinsam rühren die Eheleute Teig für Zimtwaffeln oder mixen Jagertee für den Stand des Turnvereins auf dem Weihnachtsmarkt. „Dorthin sind Buben sogar extra aus Dudweiler gekommen“, erzählt Kurt schmunzelnd, „gehen konnten sie danach aber nicht mehr.“

Der Turnverein weiß, was er an den beiden hat, und würdigt deren Einsatz mit der Ehrenmitgliedschaft.

Die zweite große Leidenschaft der Ehejubilare ist das Wandern. So waren sie zum Beispiel 18 Jahre hintereinander in Südtirol unterwegs. Die Schäfers sind auch für die Blumenpracht rund um ihr Haus bekannt, vor allem für ihre Fuchsien und Geranien bekommen sie viel Anerkennung.