Marktbus zieht Bilanz Quierschieder Marktbus kommt gut an

Eine Zählung in den Sommermonaten dieses Jahres ergab eine Gesamtzahl von rund 400 Fahrgästen, was in etwa 16 Fahrgästen pro Fahrt entspricht. „Aus unserer Sicht hat sich das Projekt bewährt“, so die Ansicht der Gemeinde. „Durch den Marktbus werden die Nahversorgungsmöglichkeiten für Menschen, die in ihrer Mobilität eingeschränkt sind, gestärkt.“ Den finanziellen Aufwand von derzeit rund 25 000 Euro pro Jahr nimmt die Gemeinde gerne auf sich und macht auch keine große Sache daraus.