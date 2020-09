Straße in Quierschied stundenlang gesperrt : Unfall: Mädchen schwer verletzt

Wegen eines schweren Unfalls in Quierschied rückte die Sulzbacher Polizei am Mittwoch aus. Foto: dpa/Friso Gentsch

Quierschied Ein Mädchen schwebt nach einem schlimmen Unfall in Göttelborn in Lebensgefahr. Die Neunjährige hatte die Fahrbahn überquert und achtete dabei nicht auf den Verkehr, sagt die Polizei.

Ein Mädchen ist am Mittwoch bei einem Unfall in Göttelborn lebensgefährlich verletzt worden. Wie die Polizei mitteilt, überquerte die Neunjährige um 15 Uhr mit ihrem Tretroller hinter einem geparkten Pkw die Fahrbahn der Goethestraße, achtete hierbei jedoch nicht auf den vorbeifahrenden Pkw eines 24-jährigen Mannes aus Quierschied. Der konnte nicht mehr rechtzeitig bremsen. Für die Unfallaufnahme musste die Straße für drei Stunden gesperrt werden. Die Ermittlungen der Polizei dauern an. Zeugenhinweise bitte an die Polizei Sulzbach, Tel. (06897) 9330.