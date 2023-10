Förderung richtig beantragen Kultur macht stark in Quierschied: Wie mein Verein an Geld vom Bund kommt

Wie kommt mein Verein an Fördermittel des Bundes? Eine Frage, der sich viele engagierte Akteure im Kinder- und Jugendbereich ständig stellen müssen. Um Antworten auf diese Frage zu erörtern, lädt die Gemeinde Quierschied gemeinsam mit der Servicestelle „Kultur macht stark“ Saarland zur Informations- und Netzwerkveranstaltung „Bildungsnetzwerke im Sulzbach- und Fischbachtal“ ein. Am Donnerstag, 2. November, ab 17.30 Uhr werden in der Q.lisse Fachleute aus den unterschiedlichsten Bereichen Tipps geben und von ihren Erfahrungen berichten.

Die Veranstaltung richtet sich an alle, die im Kinder- und Jugendbereich tätig sind, und im Besonderen an Menschen aus dem Sulzbach- und Fischbachtal. „Wir informieren über das Bundesprogramm ´Kultur macht stark´ und wollen einen Austausch zwischen unterschiedlichen Akteuren und Institutionen fördern und Ideen zum Aufbau eines kulturellen Bildungsnetzwerkes geben“, sagt Manuel Sattler von der Servicestelle „Kultur macht stark“ Saarland. Mit dem Programm „Kultur macht stark. Bündnisse für Bildung“ fördert das Bundesministerium für Bildung und Forschung (BMBF) Projekte der kulturellen Bildung. Schließen sich dabei verschiedene Akteure für ein konkretes Projekt der kulturellen Bildung zusammen, ist eine Finanzierung des Projekts bis zu 100 Prozent möglich.