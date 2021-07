Eine neue Ortsmitte entsteht : Wie Fischbachs Ortsmitte sich wandeln soll (mit Bildergalerie)

Quierschied/Fischbach Eine Freitreppe zur Fischbach? Ein neuer Brunnen auf dem Markt? Die Gemeinde Quierschied will Fischbachs Mitte massiv umbauen. Nun gibt es erste Konzepte.

In Quierschied steht seit 2017 das Kulturhaus Q.lisse, Göttelborn lebt durch die Neugestaltung des Konzertwaldes auf. Jetzt will die Gemeinde Quierschied auch im Ortsteil Fischbach eine neue Mitte schaffen, das „Dorf“ zu einem lebendigen Mittelpunkt machen. Dazu hat der Gemeinderat die Firma Kernplan beauftragt. Sie soll die Grundlagen für ein so genanntes „Innerstädtisches Entwicklungskonzept“ (ISEK) erarbeiten. Dort steht drin, was ist - und wie es mal aussehen könnte. „Das ISEK ist die Grundlage auch für die Beantragung künftiger Fördermittel“, erklärte Sarah End von Kernplan bei der Vorstellung des Konzeptes in der Q.lisse. Und: „Das heißt, was nicht im Konzept steht, kann nicht gefördert werden. Darum schreibt man lieber mehr hinein und schaut dann, was man daraus wirklich umsetzen möchte“, erklärte End.

„Es ging dabei um Ideen und Entwürfe“, erklärte auch Quierschieds parteiloser Bürgermeister Lutz Maurer nach der Veranstaltung. „Diese sind zum Teil durchaus ambitioniert. Erst im weiteren Verlauf des Verfahrens wird man sehen, welche davon umsetzbar sind“, sagt er. Die Umsetzung eines solchen Konzeptes könne bis zu zehn Jahre dauern.

Um welches Gebiet geht es?

„Das von uns betrachtete Gebiet reicht von der Waldparkanlage bis zum Friedhof“, erklärte End. Gut 26 Hektar, seien das. Ihr Büro habe auch die Bevölkerungsstruktur betrachtet, sie sei ein wichtiger Faktor. So sei die Waldparkanlage eher für Jüngere geplant. Dort gibt es bereits eine Beachvolleyballanlage. Das Gelände könne aber noch weiter aufgewertet werden, um für die Jüngeren noch interessanter zu werden. Für Familien mit Kindern könnte dort zum Beispiel ein Wasserspielplatz am Fischbach entstehen.

„Ortsmitte am Bach“

Ohnehin ist die Idee der „Ortsmitte am Bach“ ein prägendes Element der Ideen-Vorlage. Auch an der Fischbachhalle könnte es vom Marktplatz aus einen „Durchbruch zum Fischbach geben - mit Stufen zum Sitzen. Auch die Fischbachhalle selbst soll attraktiver werden. Und zwar kurzfristig: Es gibt bereits weitgediehene Gespräche mit einem neuen Pächter, der seine Ideen von einem „gutbürgerlichen“ Restaurant in Verbindung mit einem „American Diner“ und einem Café-Angebot bei der Q.lisse kurz vorstellte. In der Fischbachhalle könnte laut Konzept auch das Jugendzentrum Einzug halten, wenn die Feuerwehr dort auszieht – und ins angedachte neue Gerätehaus in der Nähe des Bauhofs der Gemeinde umgezogen ist.

Heusweilerstraße rückbauen?

In Fischbach sei auch die Heusweiler Straße, die an der Fischbachhalle vorbeiführt, sehr dominant. „Ein teilweiser Rückbau und eine Neugestaltung mit einer abgesetzten Pflasterung würde den Eindruck verstärken, dass man sich in einer Ortsmitte befindet“, sagte End, „dazu muss man in künftige Überlegungen aber immer auch Verkehrsplanungsexperten miteinbeziehen.“ Auch über den Abriss einiger Häuser solle diskutiert werden. Wo die bisherigen eingeschossenen Bauten weichen, entstünde Raum für mehrgeschossige Ansiedlungsmöglichkeiten von Gastronomie, Ärzten oder anderen Dienstleistern. Ein Vorteil des Konzeptes sei auch, dass nicht nur Investitionen der Kommune gefördert werden können, auch Hausbesitzer könnten von verschiedenen Fördermöglichkeiten profitieren.

Wasserspielplatz auf der Rußhütte?

Den Bürgern liegt ihre Ortsmitte am Herzen. Gut 60 der 3120 Fischbacher waren in die Q.lisse gekommen, um sich die ersten Ideen anzuhören. Die gebürtige Fischbacherin Gabriele Pitz erklärte zum Beispiel: „Der Marktplatz war früher der Treffpunkt in Fischbach. Ich erhoffe mir, dass es im Ort wieder mehr Geschäfte geben wird.“ Buchstäblich Wasser in den planerischen Wein schüttete dagegen Stephan Schmitt. Er erinnerte daran, dass Teile des betrachteten Geländes immer wieder von Hochwasserereignissen heimgesucht werden. „Es nutzt uns kein Wasserspielplatz etwas, wenn man ihn nach dem ersten Starkregen auf der Rußhütte wiederfindet“, überspitzte Schmitt, „es ist in den letzten Jahren viel Geld in den Hochwasserschutz geflossen, allerdings offensichtlich nicht immer zielführend. Darum muss man auch dies in die Planung einbeziehen.“

