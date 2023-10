Fußball-Oberliga Gibt’s Bitburger zum richtigen Zeitpunkt?

Für die Sportvereinigung Quierschied könnte der 18. Spieltag in der Fußball-Oberliga Rheinland-Pfalz/Saar richtungsweisend werden. Die Mannschaft von Trainer Thomas Bettinger empfängt an diesem Sonntag, 15.30 Uhr, den Tabellenletzten FC Bitburg im Stadion am Franzenhaus. Die Gäste liegen nur zwei Punkte hinter Quierschied, das aktuell auf dem 14. Tabellenplatz steht. Der erste Nichtabstiegsplatz ist zwei Punkte entfernt, der zweite Nichtabstiegsplatz schon acht Punkte.