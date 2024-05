Hochwasser im Saarland Katastrophen-Alarm in Fischbach-Camphausen und Quierschied ausgelöst

Mitarbeiter des Baubetriebshofes, der Gemeinde und Feuerwehren seien bereits seit den Morgenstunden im Dauereinsatz, um den am schlimmsten betroffenen Menschen zu helfen. Wie die Gemeinde mitteilt, werden die drei Gemeinde-Kitas und die Grundschulen in Quierschied, Fischbach-Camphausen und Göttelborn vorzeitig schließen. Da die Zuwege durch die Überflutungen insbesondere der Talstraße / Rußhütter Straße in Fischbach-Camphausen und auch im Bereich des Wasgau-Marktes in Quierschied nicht passierbar sind, müssen alternative Anfahrtswege gewählt werden. In Fischbach-Camphausen beispielsweise über Heusweiler-Holz.