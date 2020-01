Tinnitus : „Es sind viele Scharlatane unterwegs“

Quierschied Karl Kindling leidet seit 38 Jahren unter Tinnitus. Mit seinem Engagement gegen die Krankheit hilft er Betroffenen.

Es klingt wie ein warmlaufendes Flugzeugtriebwerk, ein Güterzug, das Rauschen des Fernsehers nach Sendeschluss oder wie ein Staubsauger. Es ist laut. Es ist unangenehm – Tinnitus. Zehn Prozent aller Menschen in Deutschland leiden darunter. „Die Geräusche sind da. 60 Sekunden in der Minute, jede Minute einer Stunde. Jeden Tag, Woche für Woche, 12 Monate im Jahr“, erklärt Karl Kindling, Leiter der Selbsthilfegruppe Chronischer Tinnitus Saarland und selbst Betroffener.

„Ich habe anfangs immer schlechter gehört, musste Fernseher oder Radio immer lauter stellen“, erzählt der heute 76-jährige Quierschieder über den Beginn seiner Leidensgeschichte 1982. Denn die Operation, die eigentlich Besserung versprach, ging schief. Rechts war Kindling fortan taub. Nach dem zweiten Versuch setzte das lautstarke Rauschen im Kopf ein. „Familie, Freunde, Beruf? Es ging mir vieles durch den Kopf“, erinnert sich Kindling, der sich als Manager einer großen Handelskette für Milliarden-Umsätze verantwortlich zeichnete, „große Sorge machte sich breit. In meiner Verzweiflung dachte ich auch an Suizid. Psychologische Betreuung gab es für die Patienten damals noch nicht.“

„Man sagt, es gibt bis zu 100 Ursachen für Tinnitus“, erklärt Kindling, „man muss lernen, mit der Krankheit zu leben. Als ich in Rente bin, habe ich eine Aufgabe gesucht. Ich wollte Menschen helfen. Also habe ich Kontakt zur deutschen Tinnitus-Liga aufgenommen und schließlich die Selbsthilfegruppe hier im Saarland übernommen.“ An jedem ersten Freitag im Monat trifft man in der Kontakt- und Informationsstelle für Selbsthilfegruppen (KISS) in Saarbrücken. Dort gibt es oft Seminare, aber vor allem Informationen und Hilfestellung aus erster Hand.