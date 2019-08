Feuerwehrheld : Junger Lebensretter aus Holz

Holz/Quierschied Justin Ullrich (14) war gerade unterwegs, um Pokémon go zu spielen, als er auf einen Alarm aufmerksam wurde.

Justin Ullrich spielt mit seinen Freunden gerne Pokémon go, ein Computerspiel, das bei jungen Leuten sehr beliebt ist. Ein Spiel, bei dem man durch die Natur und die Straßen läuft und mit seinem Handy virtuelle Fantasiewesen fängt. Mitte Juli war Justin mit seinen Freunden in den Straßen von Quierschied unterwegs und spielte Pokémon go. „Ich habe plötzlich ein lautes Piepsen aus einem Haus gehört und wusste sofort, dass es sich um einen Feuermelder handelt“, erzählt Justin. Der 14-Jährige ist seit schon sechs Jahren in der Jugendfeuerwehr des Bezirkes Mitte (Heusweiler, Hirtel und Eiweiler) und sein Hobby Nummer eins ist die Feuerwehr.