Traditionspflege in Quierschied Neuer Straußbub ziert Quierschieder Kirmes

Josef Trenz reckt den Quierschieder Kirmes-Strauß in Richtung Himmel und strahlt über das ganze Gesicht. Dann kommen etwa 40 Kittelclub-Brüder, feiern Trenz und heben ihn samt Strauß in die Höhe. „Ich bin 85 Jahre alt und wurde heute zum ersten Mal Quierschieder Straußbub. Das ist eine ganz besondere Ehre, und ich weiß gar nicht, was ich sagen soll. Ich bin einfach nur glücklich“, sagt Trenz am Sonntag nach einer mehr als 100 Jahre alten Tradition in Quierschied.