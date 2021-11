Seit 20 Jahren Vorsitzender in der Sparte Turnverein : Jörg Stoos lebt für den Volleyball-Sport in Quierschied

Jörg Stoos mit seinem „Ehrenoscar“ und einem Volleyball in seinem Büro in der Göttelborner Hauptstraße. Foto: Stefan Bohlander

Quierschied Jörg Stoos ist seit 20 Jahren Vorsitzender der Sparte im Turnverein. Vor allem die Arbeit mit der Jugend macht ihm viel Spaß.

Er ist ein Meister in mehrfacher Hinsicht: Während Jörg Stoos 1998 sich diesen Titel in seinem Beruf erarbeitete, ist der Heizungsbaumeister aus Quierschied seit rund 20 Jahren auch Vorsitzender der Sparte Volleyball im örtlichen Turnverein. „Ich war vorher schon alles, vom Balljungen über den Sportwart bis zum Gerätewart“, sagt der 55-Jährige.

Das Arbeiten mit jungen Leuten macht ihm offensichtlich Spaß – außerdem ist er darin erfolgreich. Denn er steht der Sparte Volleyball nicht nur vor, er ist auch als Trainer tätig. So stand früher die Frauenmannschaft unter seiner Verantwortung, nach einem schweren Unfall trainiert er nun die erste Mannschaft der Herren. Die Sehnen an seinen Kniescheiben waren gerissen, weswegen beide Beine ein gutes halbes Jahr eingegipst waren und er somit mobil nur sehr eingeschränkt war. Das setzte ihm natürlich auch beruflich zu, schweißte im Endeffekt aber sein neunköpfiges Team noch weiter zusammen. Denn teilweise besuchte er die Baustellen im Rollstuhl sitzend, merkt aber einmal mehr, dass er „blindes Vertrauen“ in seine Monteure haben konnte. Seit 1999 ist er selbstständig, in seinem Team hat er derzeit drei Azubis beschäftigt. „Ich bilde schon immer aus“, erklärt Jörg Stoos.