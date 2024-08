Wambefeschd Quierschied schenkt sich einen Fest-Knüller

Während die Jüngsten auf den Karussells um die Wette strahlten, hauten die Älteren den Lukas oder schlugen sich an den vielen Schlemmerständen ordentlich „die Wambe voll“. So wie das eben Tradition ist beim „Wambefeschd“. „Wir haben bereits am Freitagabend Unmengen an Bratwürsten und Schwenker unter die Leute gebracht“, sagte Natascha Müller. „Die Menschen standen in Schlange an unserem Bier- und Rostwurststand und drückten sich eng an eng über das Festgelände.“