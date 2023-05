Lesefreude wecken Hier finden Leseratten bald Anschluss

Jung lädt alle Bürger zum Mitmachen ein. Was auch noch fehlt, ist ein Team, das in Zukunft an der Umsetzung des Projektes mitarbeiten möchte. Auch die Gestaltung der Telefonzelle ist noch offen. „Vielleicht bekommt das Projekt sogar ein eigenes Facebook-Profil, auf dem sich Interessierte mit Lesetipps austauschen oder auch eine Rezension zu ihrem Lieblingsbuch veröffentlichen können. Oder einfach nur zur Info, wenn neuer Lesestoff bereit steht. Wer also mitmachen möchte oder eine Idee für einen Namen hat, bitte Nachricht an mich“, betont der Ortsvorsteher von Fischbach-Camphausen. In den nächsten Wochen soll es ein Treffen geben, um Ideen auszutauschen und diese auch schnellstmöglich umzusetzen. Ein herzliches Dankeschön möchte der Ortsvorsteher allen aussprechen, die sich für das Projekt im Vorfeld eingesetzt haben: die Mitglieder des Ortsrates von Fischbach-Camphausen, Ortsvorsteher-Vorgänger Norbert Schmidt, Quierschieds Bürgermeister Lutz Maurer (parteilos), die Verwaltung der Gemeinde Quierschied und die Mitarbeiter des Bauhofes. „Ich freue mich, dass dieses schöne Projekt der Kulturförderung nun konkrete Formen annimmt und würde mich ebenso freuen, wenn es in unserer Gemeinde großen Anklang findet und Literatur und Lesekultur einen ganz besonderen Anlaufpunkt innerhalb unseres Ortes bekommen“, ergänzt Jung.