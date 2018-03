Heute ist Infoabend in der Musikschule

Unterrichtet wird in Gruppen mit bis zu zwölf Kindern. Im April starten neue Kurse, so die Musikschule. Einige wenige Plätze sind noch frei. Ein Kurstermin dauert 75 Minuten bei einem monatlichen Beitrag von 30 Euro. Als Kurstag kommt voraussichtlich Samstagvormittag in Frage, was mit den Eltern vorab abgestimmt werde.

Für interessierte Eltern und Eltern bereits angemeldeter Kinder bietet die Musikschule am heutigen Mittwoch (21. März) einen Informationsabend an, an dem man sich über Kursinhalte und weitere Details informieren und sich anmelden kann – und zwar ab 18.30 Uhr in der Musikschule, Sulzbachtalstraße 126 in Sulzbach.

Zu persönlichen Beratungen steht das Musikschulsekretariat, erreichbar unter Telefon (0 68 97) 56 77 62, zur Verfügung.