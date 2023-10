Handball-Saarlandliga der Frauen Mit frischem Wind Richtung Spitze

Quierschied · Ein geradezu befreiendes Gefühl beschleicht Flavio Tassone, wenn er in diesen Tagen die Tabelle der Handball-Saarlandliga der Frauen in Augenschein nimmt. Denn seinen ASC Quierschied findet man diesmal nicht in den Niederungen des Klassements.

27.10.2023, 18:06 Uhr

Flavio Tassone, Trainer der Saarlandliga-Handballerinnen des ASC, ist mit dem Saisonstart zufrieden. Foto: Carina Schaum

Von Lucas Jost

Stattdessen hat der Trainer mit seiner Mannschaft schon nach fünf Spieltagen so viele Punkte gesammelt wie vergangene Saison erst im Februar. Die ASC-Frauen sind mit sechs Zählern Tabellenvierter.