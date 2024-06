Mehr Zaster für den Asphalt Quierschied kann noch mehr Asphalt erneuern

Die Gemeindewerke schrieben daraufhin einen Auftrag für wichtige Markierungsarbeiten im Ortsteil Fischbach, insbesondere an der Ecke Quierschieder Straße/Heusweiler Straße aus. Als die Gemeindewerke nun zu Beginn des Jahres 2024 ihre Pläne für die „Instandsetzung von Oberflächen“ nebst einer Prioritätenliste für das Jahr vorlegten, hatten sie es leichter als in den vergangenen Jahren. Denn der Gesamthaushalt der Gemeinde stand im Plus.