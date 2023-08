Die Natur lässt ihn nicht los Diesel lässt sich Zeit mit seinen Werken

Dabei waren Impressionisten wie Monet ein großes Vorbild. „Gerne gehe ich auch in Ausstellungen und schaue, was die anderen machen. Es ist interessant zu sehen, wie andere mit Farben umgehen und welche Techniken sie anwenden.“ Der Künstler war schon an zwanzig Ausstellungen beteiligt und erzählt, dass die Kunst für ihn mit das Wichtigste im Leben ist. „Die Kunst ist das, was mich begeistert und mich von Alltagssorgen befreit. Wenn ich arbeite, gehe ich in dem, was ich tue, auf. Das gilt nicht nur für das Malen, sondern auch für das Schreiben. Das geht dann manchmal bis tief in die Nacht, und ich kann gar nicht damit aufhören.“ Die Perspektive und der Raum spielen eine wichtige Rolle bei der Kunst des Architekten. „Als Maler verarbeitet man auf eine gewisse Weise Licht. Durch Licht und Schatten, entsteht immer Raum und Tiefe in den Bildern. Falsche Perspektiven machen mich krank, außer es wurde bewusst keinen Wert darauf gelegt.“