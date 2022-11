Göttelborner Karnevalsvereins „Von der Höh“ : Neues Männer-Prinzenpaar „regiert“ in Göttelborn

Das neue Prinzenpaar des Göttelborner Karnevalsvereins „Von der Höh": Florian Bohn (links) und Marco Wodrig wurden am vergangenen Samstag vorgestellt. Foto: Heiko Lehmann Foto: Heiko Lehmann

Göttelborn Premiere in Göttelborn: Der Karnevalsverein „Von der Höh“ hat erstmals zwei Männer zum neuen Prinzenpaar gemacht. Florian Bohn und Marco Wodrig sind auch im echten Leben ein Paar und wohnen zusammen in Schwalbach.

Die Mädchen der Prinzengarde und die Männer der Kolleggarde standen Spalier und dann kam am Samstagabend in der Flözkantine in Göttelborn der große Moment. Florian Bohn und Marco Wodrig wurden als neues Prinzenpaar des Karnevalsvereins „Von der Höh“ Göttelborn inthronisiert. Die beiden erhielten aus den Händen des alten Prinzenpaares Tanja und Andreas Hessinger das Regierungszepter und dürfen nun bis Aschermittwoch in Göttelborn regieren.

„Wir freuen uns auf die Zeit. Wir repräsentieren unseren Verein bei Kappensitzungen bei befreundeten Vereinen und natürlich bei unseren eigenen Sitzungen. Höhepunkt wird unser Umzug in Göttelborn“, sagt Florian Bohr. Michaela Saar, die Vorsitzende des KV Göttelborn, hatte Florian Bohr in diesem Jahr angerufen und gefragt, ob er und Marco Wodrig Lust hätten, das Prinzenpaar der neuen Session zu sein. „Das war witzig. Ich saß auf der Couch und Marco direkt neben mir. Ich hatte das Telefon in der Hand, habe Marco gefragt und er hat genickt. Dann habe ich Michaela gesagt, dass wir es machen. Das war eine Sache von Sekunden“, sagt Bohn und lacht.

Er und Marco Wodrig sind auch im echten Leben ein Paar und wohnen zusammen in Schwalbach. Es ist das erste Männerprinzenpaar der Göttelborner. Im Jahr 2019 hatten die Rebläuse aus Kleinblittersdorf zwei Frauen als Prinzen-, besser: Prinzessinnenpaar gekürt, die im echten Leben verheiratet sind. Sie durften zwar am Prinzenfrühstück des Verbandes Saarländischer Karnevalsvereine (VSK) teilnehmen, aber nicht bei der Wahl des Prinzenpaares der Session. Mittlerweile sind die Statuten des VSK geänderte und alle Prinzenpaare dürfen teilnehmen, egal in welcher Konstellation. „Wir wissen noch nicht, ob wir beim Prinzenfrühstück und bei der Wahl überhaupt mitmachen. Wir sind sehr entspannt und sehr offen. Wir freuen uns einfach auf die Session“, sagt Marco Wodrig.

Mit ihnen freuten sich am Samstag auch etwa 100 Narren in der Flözkantine. Die Minigarde und das Showtanz-Mariechen Destiniy Wolf tanzten zu Ehren des neuen Prinzenpaares. Danach wurde gefeiert bis nach Mitternacht. Einen guten Tipp für das neue Prinzenpaar gab es vom ehemaligen Prinzen Andreas Hessinger. „Alles mitholen, was geht. So eine Zeit kommt vielleicht nie wieder. Es kann hier und da auch mal etwas stressig und anstrengend werden, aber insgesamt ist es eine wunderbare Zeit. Wir werden unsere Zeit als Prinzenpaar jedenfalls nie vergessen“, so Andreas Hessinger.