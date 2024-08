Handfester Umweltschutz Land verbessert Ausrüstung der Müllsammler

Illegal in der Landschaft hinterlassene Abfälle belasten enorm die Umwelt. Und der Nachschub ist gewaltig, wurden doch allein 2020 in Europa mehr als 29 Millionen Tonnen an Kunststoffabfall produziert. Die Tendenz ist steigend. Während in jenem Jahr auf jeden Bundesbürger noch etwa 39 Kilogramm an Plastikabfällen entfielen, waren es nur ein Jahr später, also 2021, bereits über 40 Kilogramm.