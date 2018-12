Für 17 Uhr hat auch der Nikolaus sein Kommen angekündigt. Der Tannenbaumverkauf beginnt bereits um 10 Uhr, ab 14 Uhr steht für alle Kinder kostenlos ein Nostalgie-Karussell zur Verfügung.

Die Marinekameradschaft (MK) Zerstörer Lütjens lädt für diesen Sonntag, 16. Dezember, zur Seemannsweihnacht in die Christuskirche ein. Das etwa 90-minütige Konzert beginnt um 16 Uhr. Mitwirkende sind nach MK-Angaben der Shantychor der Marinekameradschaft Prinz Eugen aus Friedrichsthal, der Männerchor Harmonie 1896 aus Dudweiler, der Musikverein Harmonie aus Wiesbach, der Dudelsackspieler Günter Trabant sowie Mitglieder der Marinekameradschaft Zerstörer Lütjens. Der Eintritt ist frei. Es wird um Spenden für das Afrika-Projekt von Dr. Schales und die Hamburger Seemannsmission gebeten.

Im Rahmen des „Kulturcafé Dudweiler“ findet am Dienstag, 18. Dezember, um 18.30 Uhr im Multifunktionsraum des Seniorenhauses St. Irmina eine Klangmeditation unter Anleitung von Maria Magdalena Meyer statt. Sie ist Gesundheitspraktikerin und arbeitet mit Kräutern, Klängen und Gesängen. Beim Klangabend tauchen die Teilnehmer in die Welt der meditativen Klänge ein. Für warme Getränke ist gesorgt. Der Eintritt zur Klangmeditation ist frei, so die Veranstalter.

(cor)