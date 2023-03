Aktiv für eine gerechtere Welt : Quierschieds Botschafter des Fairen Handels

Quierschied Für eine gerechtere Welt setzen sich junge Menschen an der Gemeinschaftsschule Quierschied ein. Ihr Beitrag ist großes Engagement für den Fairen Handel. Ein Engagement, das sich jetzt in einem offiziellen Ehren-Titel widerspiegelt: Schule des Fairen Handels.

„Wir haben es geschafft!“, singen die Schülerinnen und Schüler am Ende unüberhörbar erfreut. Jetzt weiß es mindestens das komplette Sulzbach-/Fischbachtal, dass die Gemeinschaftsschule Quierschied (GemS) zur „Fairtrade-School“ ernannt wurde. Mit diesem Ehrentitel zeichnet der Verein Transfair das Engagement von Bildungseinrichtungen aus, die ein Bewusstsein für nachhaltige Entwicklung im Schulalltag schaffen möchten. Und da am Freitagmorgen die Sporthalle der GemS nicht nur proppenvoll ist, sondern die Schüler auch noch jedem einzelnen Programmpunkt gebannt lauschen und jedem den verdienten Applaus spenden, ist davon auszugehen, dass die Auszeichnung tatsächlich eine Gesamtleistung ist.

So viel Einsatz lobt Quierschieds Bürgermeister Lutz Maurer (parteilos) und bezeichnet die jungen Leute als „Vorreiter der Gemeinde“. Er selbst habe sich von mehreren Projekten überzeugt und sich sehr über die Fairtrade-Brotdose gefreut, die er nach seinem Besuch am Tag der offenen Tür bekam.

Beeindruckt zeigt sich auch Bildungsministerin Christine Streichert-Clivot (SPD). „Ihr beweist, dass es nicht nur ein Label ist, sondern auch gelebt wird“, lässt sie sich von der guten Stimmung anstecken. „Ihr seid diejenigen, die das, was sie gelernt haben, in die Welt tragen“, fährt sie fort und gibt ihrer Hoffnung Ausdruck, dass die GemS-Schüler so die Welt weiterhin jeden Tag ein Stück besser machen würden. Sie appellierte an die Schülerinnen und Schüler, ein Teil der Gerechtigkeit auf der Erde zu bleiben. „Ihr gestaltet mit, ihr bestimmt mit“, sagt sie.