Schnelles Internet : Breitband-Infos für die Quierschieder

Quierschied Wer in Quierschied bekommt ab wann schnelles Internet? Und wie? Damit die Bürger einen Überblick zum Stand des Breitband-Ausbaus in Quierschied, Fischbach-Camphausen und Göttelborn erhalten, richtet die Gemeinde am Mittwoch, 26. Juni, ab 17 Uhr im Veranstaltungssaal „Q.lisse – Haus der Kultur“ eine Informationsveranstaltung aus.

