Kommune entlastet junge Familien : Gemeinde Quierschied senkt erneut die Kitabeiträge

Quierschied Gemeinde will junge Familien und Alleinerziehende entlasten. Die nächste Preissenkung ist bereits in Sicht.

Die Elternbeiträge für Kindertagesstätten in Quierschied sinken weiter. In Folge einer Änderung des saarländischen Kinderbetreuungs- und -bildungsgesetzes werden die Beiträge ab dem Kindergartenjahr 2021/22 in Quierschied nur noch an 13 Prozent statt der bisherigen 17 Prozent der Personalkosten bemessen.