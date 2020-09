Warnen und helfen : Quierschied gibt Senioren Tipps gegen Verbrecher

Quierschied Einbrecher, Betrüger und Diebe richten nicht nur große materielle Schäden an. Sie zerstören oft über Jahre die Lebensqualität ihrer Opfer. Die Gemeinde Quierschied hat zwei Informationstage organisiert, um zu warnen und zu helfen.

Mit dem Seniorenbeirat und den Seniorensicherheitsberatern in der Gemeinde Quierschied organisierte Bürgermeister Lutz Maurer zwei Informationsveranstaltungen zu aktuellen sicherheitsrelevanten Themen für Seniorinnen und Senioren sowie deren Angehörige. Die Treffen sind auf dem Rathausvorplatz am Mittwoch und Samstag, 16. und 19. September, von 9 bis 12 Uhr.

Seniorensicherheitsberaterin Gabriele Pitz und der neue Seniorensicherheitsberater Conny Zemborski informieren die Besucherinnen und Besucher über folgende Themen: Gefahren an der Haustür, am Telefon, im Internet und in der häuslichen Pflege, Gefahren am Bankautomaten, beim Einkauf, Diebstähle von Geldbörsen oder Handtaschenraub.