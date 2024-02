Mountainbiken auf der Halde Mountainbiken auf der Fischbacher Halde

Zur Sitzung am Mittwoch lud die Gemeinde die Firma Ecoparc Concepts UG ein, um erste Projektskizzen vorzulegen und noch offene Fragen der Gemeinderatsmitglieder zu beantworten. Knapp eine Stunde lang referierte Nico Reuter über die Sportart an sich, ihre Entwicklung und die Zukunftsaussichten für den Standort in Fischbach. „Der MTB-Sport ist gerade in der Zeit der Coronapandemie äußerst beliebt geworden“, wie Reuter betonte. Tatsächlich betreiben in Deutschland derzeit rund 16 Millionen Menschen aller Altersklassen diesen Freizeitsport. Dabei sei „die saarländische Mountainbike-Szene besonders stark ausgeprägt“, wie Reuter weiter ausführte. „Das Projekt auf der Halde in Fischbach ist aber nicht nur deshalb interessant. Es wird tatsächlich ein Alleinstellungsmerkmal im Saarland haben.“