Fußball Ein Punkt für die Moral

Ein Wechselbad der Gefühle erlebten die Oberliga-Fußballer der Spvgg. Quierschied am Sonntag in den Schlussminuten der Partie beim Mitaufsteiger FC Cosmos Koblenz. Vor etwa 100 Zuschauern sah es nach einem Punktgewinn aus, dann nach einer Niederlage, ehe es am Ende doch ein 2:2 (1:0) wurde.