Bad soll „Urlaubsort“ bleiben Freibad in Quierschied öffnet am 19. Mai – und bietet kostenlose Fitnesskurse an

Was das Quierschieder Freibad so besonders macht, ist insbesondere das viele Grün. Damit hebt es sich von vielen anderen Bädern ab, die oft von Betonterrassen überzogen sind. „Ich würde sagen, es ist der warme Charakter, der den Menschen hier so gut gefällt“, meint Christian Straßburger, der Schwimmmeister. „Es herrscht eine ruhige, harmonische, sehr familiäre Atmosphäre. Die Anlage an sich gleicht auch eher einer Parkanlage, in der die Menschen wirklich entspannen können. Stress haben sie da draußen in der Alltagswelt genug.“