Waldbesucher ärgern sich über Schäden Fluten rissen Straße in Quierschied weg – warum der Krater vielleicht nie repariert wird

Vollgelaufene Keller, weggespülte Straßen und erhebliche Schäden: Das Pfingst-Hochwasser hat in vielen saarländischen Kommunen Spuren der Verwüstung hinterlassen. Auch in Quierschied ist die Zerstörung deutlich sichtbar. Unweit des Kraftwerks Weiher wurde an jenem Wochenende im Mai der Kohlbach-Damm mitsamt der darauf liegenden Zufahrtsstraße unterspült und weggerissen. Bis heute hat sich an der Situation vor Ort wenig geändert. Ein Krater markiert die Stelle, an der einst Anwohner und Waldbesucher über den Bach fahren konnten – Absperrungen sowie Warnschilder weisen auf die Gefahrenstelle hin. Doch eine Instandsetzung scheint derzeit nicht in Aussicht zu stehen.