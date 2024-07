Alarm am Lasbachweiher Weiher in Quierschied leergelaufen

Spekulationen, der Angelsportverein, der den Weiher als Fischteich nutzt, habe das Wasser mitten in der Nacht ohne Vorwarnung abgelassen, sind jedoch falsch: “Die Leute waren alle geschockt“, erklärt Stefan Ziegler, Ortsvorsteher von Quierschied, der sich am Dienstag mit Vertretern des Vereins am Weiher getroffen habe. Es sähe dort aus „wie eine Mondlandschaft, ganz unwirklich.“ Für den Verein sei auch ein hoher wirtschaftlicher Schaden entstanden. Einziger Trost laut Ziegler: Da in dem trockenen Weiher keine Fische zu sehen waren, liegt die Vermutung nahe, dass die meisten sich in den Lasbach retten konnten.