Dauerbaustelle in Fischbach-Camphausen : Baustellen nerven in Fischbach-Camphausen

Der Landesbetrieb für Straßenbau und die Gemeinde investieren rund 2,5 Millionen Euro in die L 127 (Talstraße/Weiherstraße) und die L 262 (Holzer Straße). 1,3 Millionen Euro kosten die Arbeiten in Fischbach-Camphausen. In Quierschied sind es 1,1 Millionen. Die Arbeiten dauern in Quierschied bis 23. September, in Fischbach-Camphausen bis 5. Oktober. Die Gemeinde erneuert den Abwasserkanal der Fischbacher Talstraße und Gehwege in der Bahnhofstraße sowie in der Einmündung zum Gewerbegebiet „Heidekorn“. Dafür zahlen Gemeinde und Gemeindewerke rund 70 000 Euro.