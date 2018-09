später lesen Immer montags „Saarshipper“ suchen Sänger fürs Weihnachtskonzert Teilen

Der Shanty-Chor „Saarshipper“ freut sich auf das Seemanns-Weihnachtskonzert, das am Sonntag, 9. Dezember (2. Advent), um 17 Uhr in der katholischen Kirche in Eiweiler beginnt. Eine günstige Gelegenheit für diejenigen, welche sich schon immer einem Shantychor anschließen wollten.