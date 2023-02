Wambe in Hochform : „Quierschieder Wambe“ außer Rand und Band

Quierschied Bei der Galakappensitzung in der prall gefüllten Jahnturnhalle gab’s echte Hingucker und Mitleid für einen FCS-Fan.

„6x11“ lautete das Motto der Galakappensitzungen bei den „Quierschieder Wambe“ die ihr närrisches Jubiläum feiern durften. Es hätte aber auch genauso gut „Außer Rand und Band“ heißen können, denn außer Rand und Band war da einiges bei den beiden Sitzungen in der prall gefüllten Jahnturnhalle. Sowohl auf der Bühne als auch bei der Stimmung im Saal schien so manches mal etwas „außer Kontrolle“ zu geraten – im positiven Sinne. Mit lauten Gongschlägen wurde der närrische Zirkus wörtlich eingeläutet. Und ab da gab es kein Halten mehr. Durch den Abend führten die Sitzungspräsidenten Wolfgang Schug und Janica Schumacher.

Die Stimme der Präsidentin, die in den zurückliegenden Tagen hörbar gelitten hatte, krächzte und kiekste, dass es eine Freude war. Die Stimme mag sie verloren haben – nicht aber ihre Energie und den Spaß an der Faasenacht, wie Schumacher im Laufe des Abends noch oft bewies. Den Auftakt machte eine 21 Mädchen und ein Bub starke Rasselbande, die Minihüpfer. Sie machten mit ihrem Tanz „Der ganze Club geht auf und ab“ ihrem Namen alle Ehre. In schwarzem und neonfarbenem Outfit und leuchtenden Augen – sowohl im wörtlichen Sinne als auch auf den kleinen Köpfen fixiert – fegten sie über die große Wambe-Bühne.

Ganz süß Kindermariechen Hanna Ballas bei ihrem Debüt. Sie hätte eigentlich erst in der kommenden Session vorgestellt werden sollen, aber sie hatte ihren tollen Tanz innerhalb von gerade einmal drei Monaten perfekt einstudiert. Sportliche Spitzenleistungen zeigte Jugendmariechen Emily Petsch mit einhändigen Überschlägen, Pirouetten und Spagaten. Am Ende ihres Tanzes tanzte überraschend Funkenmariechen Tatjana Benz in der letzten Minute mit. Sie war in dieser Session aus gesundheitlichen Gründen nicht mit einem eigenen Tanz dabei, wollte sich aber nach ihrer langen Pause einen kurzen Gastauftritt auf der närrischen Bühne nicht nehmen lassen. Dafür gab´s Sonderapplaus.