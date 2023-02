Göttelborn in Feierlaune : Faasendumzug als Höhepunkt auf der Höh‘

Die Pfauen vom Karnevalsverein „von der Höh“ Göttelborn beim Umzug durch den Ort. Foto: Stefan Bohlander

Göttelborn Angeführt von Ortsvorsteher Peter Saar und Bürgermeister Lutz Maurer nahm der Göttelborner Faasendumzug seinen Lauf. Die Kulisse war prächtig und in Feierlaune.

Die Vorfreude der Göttelborner Narren war groß, riesig sogar. Nicht umsonst hatte der Karnevalsverein „von der Höh“ als Motto „Wild, bunt und anders“ ausgegeben. Und nach den beiden umjubelten Kappensitzungen zum Monatswechsel folgte nun ein weiterer Höhepunkt: der närrische Lindwurm, der sich durch den kleinsten Gemeindebezirk von Quierschied schlängelte. Die Vereinsvorsitzende Michaela Saar-Michel zum ersten Umzug seit drei Jahren: „Es ist alles super gelaufen. Es waren super viele Zuschauer, und wir sind sehr zufrieden.“

Ganz vorn beim Umzug dabei: Ortsvorsteher Peter Saar, der Bürgermeister Lutz Maurer mit auf „Peterchens Mondfahrt“ nahm. Dabei fungierte der Verwaltungschef dank des gleichen Nachnamens wie der letztjährige ISS-Astronaut Matthias Maurer auch als Halbtags-Astronaut und war dabei ebenso partei- wie schwerelos. Direkt dahinter sorgten die Männer und Frauen des Spielmannszug Wiesbach mit gelb-rot-grünen Outfits für optische Akzente und mit den Instrumenten für launige Klänge. Auch die Eigengewächse der Göttelborner Karnevalisten selbst sorgten für gute Stimmung. Etwa die Minigarde, die als Fußgruppe und in Einhorn-Tracht singend und tanzend durch den kleinen Ort ging. Auch Prinzengarde sowie der Elferratswagen – verboozt als Narrenschiff – schlossen sich der guten Stimmung an. Vom Prinzenwagen grüßten das Prinzenpaar Prinz Florian I. und Prinz Marco I. ihrem närrischen Volk standesgemäß zu. Hundertschaften von Süßigkeiten flogen in die Menge und in die Vorgärten der Göttelborner.

An den Straßen säumten sich die Schaulustigen und nahmen die Gelegenheit gerne wahr, sich an Schokoriegeln und Bonbons zu laben. Die Fassend-Fans waren verboozt als Giraffen und Äffchen, als Mexikaner und Indianer, als Sträfling und als Jet-Pilot, als Wednesday Addams und Fiona aus der „Shrek“-Filmreihe sowie in vielen weiteren kreativen Kostümen.

Ebenso wie die Garagen geöffnet waren, waren auch die Herzen der Bürger offen. So hatte die örtliche CDU an ihrem Stand nicht nur Wegzehrung in Form von Sekt-Piccolos im Angebot, sondern sammelte auch für die Jugend des SV Göttelborn. „Es ist die einzige aktive Jugend, die wir noch haben“, erklärte der Vorsitzende Joachim Bauch das Engagement. Dabei zeigten sich die Parteimitglieder als gute Seelen, da diese alle Produkte gespendet hatten. Natürlich waren auch einige Mottowagen dabei. So wurde ein Super-Mario-Wagen gesichtet, auf dem die Narren in Verkleidungen aus der beliebten Spielereihe unterwegs waren. Nicole Schlick mit ihrer Truppe war unter dem Motto „Tierisch gut druff“ dabei, die Mitglieder als Bären, Elchin oder Kuh verboozt.