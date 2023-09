Nach Eklat in Quierschieder Sitzung Kommunalaufsicht: Gemeinderatsmitglieder hätten Sitzung nicht verlassen dürfen

Bevor sich die Politik in die traditionelle Sommerpause verabschieden konnte, kam es im Gemeinderat Quierschied zu einem handfesten Eklat: Bei der letzten Sitzung am 18. Juli verließen sämtliche Ratsmitglieder beim Tagesordnungspunkt „Mitteilungen und Anfragen“ den Saal (wir berichteten). Übrig blieb nur Uwe Beyer (Die Linke), der seine Anfragen Bürgermeister Lutz Maurer (parteilos) sowie den anwesenden Verwaltungsmitarbeitern vortrug. Danach kehrten die Ratsmitglieder zurück, die Sitzung ging in den nichtöffentlichen Teil über.