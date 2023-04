Unterhaltsamer Comedy-Abend in Quierschied Das Klavier steht plötzlich Kopf

Momentan sind die beiden Virtuosen des anarchischen Witzes nach Noten mal wieder im Saarland unterwegs. Hier kennt man die Zwei schon von umjubelten Auftritten beim Straßentheaterfestival Sommer-Szene oder der St. Ingberter Pfanne, wo sie 2015 den Publikumspreis abräumten. Aktuell kitzelt das Duo mit einem „Best of“-Programm willige Zwerchfelle im Auftrag des Regionalverbands, der die beiden für seine „knallbunten Abende“ durch vier Gemeinden schickt. Auftakt war am Dienstag in Großrosseln; am Mittwoch machte „Comedy in Frühling“ in der Quierschieder Q.lisse Station, wo sich Ex-Bürgermeisterin Karin Lawall (SPD) für keinen Mitmach-Gag zu schade war und am Ende sogar Johnny Cash die Kleider vom Leib riss.