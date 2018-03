später lesen Jetzt anmelden Ein Gottesdienst mit Osterfeuer ab 6 Uhr Teilen

Die evangelische Kirchengemeinde Fischbach lädt zu ihren Gottesdiensten in der Karwoche am Gründonnerstag (29. März) um 19 Uhr und am Karfreitag (30. März) um 10 Uhr ein. Am Ostersonntag, 1. April, feiert die Gemeinde um 6 Uhr am frühen Morgen einen besonderen Gottesdienst mit Osterfeuer, der die Auferstehungserfahrung symbolisch durch die Veränderung vom Dunkel ins Licht verdeutlichen will. Musikalisch bereichert der evangelische Frauenchor die Liturgie. Direkt anschließend sind alle Gottesdienstbesucher zum gemeinsamen Frühstück im Gemeindesaal eingeladen, so die Gemeinde. Am Ostermontag schließlich ist um 10 Uhr Gottesdienst. An allen genannten Gottesdiensten – sie finden in der evangelischen Kirche in Fischbach statt – wird das Abendmahl gefeiert.