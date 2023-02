Frauen der guten Tat : Ausnahmezustand bei Kellersch im Keller

Vier der Fischbacher Dorffrauen trafen sich zum Fototermin: Doris Bernardi, Claudia Keller (hinten, von links), Martina Wirth und Elisabeth Westrich (vorn, von links). Foto: Dieter Steinmann

Fischbach Die Fischbacher Dorffrauen spenden seit nunmehr 19 Jahren Erlöse aus dem Verkauf von Weihnachtskränzen an soziale Hilfseinrichtungen. Was treibt sie an? Wir haben die Damen besucht.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von Dieter Steinmann

Claudia Keller hat ordentlich aufgetischt. Es duftet nach frischem Kaffee, der Esszimmertisch ist reichlich mit Kuchen bestückt, zwei ihrer Freundinnen haben schon Platz genommen. „Ich weiß nicht, wer noch dazukommt, aber nehmen sie doch Platz“, lächelt sie freundlich und stellt zunächst ihre Freundinnen vor. „Die Dame im roten Kostüm, das ist Martina Wirth, die von Beginn an dabei ist. Und daneben, das ist Elisabeth Westrich, die inzwischen auch schon seit neun Jahren bei unserer jährlichen Weihnachtsaktion mitmacht.“

Während sie die Kaffeetassen füllt, erzählt Claudia Keller von den Anfängen ihres Projektes, das nun 20-jähriges Bestehen feiert. „Irgendwie hat das damals doch mit dem Fußballverein angefangen, oder?“ Sie wendet sich fragend an Martina Wirth. Die nickt bestätigend: „Ja, das war hier beim FV, als unsere Kinder in der Jugend gespielt haben und wir natürlich als Spielermütter immer auch dabei waren zum Schuhe binden und beim Verkauf von Kaffee und Kuchen.“ Über den Fußball fand sich nach und nach eine Gruppe von acht Frauen zusammen, die sich in der Folgezeit auch privat näher kamen, Freundinnen wurden und gemeinsame was unternahmen. „Das hat sich so eingespielt, und wir hatten natürlich auch immer sehr viel Spaß zusammen. Und das haben wir uns auch bis heute bewahrt“, erzählt Claudia Keller. „Zwischendurch hat sich unsere Besetzung immer mal geändert, aber wir waren und sind immer eine lustige Gruppe mit sehr vielen Frauen gewesen.“

Eine lustige Gruppe ja. Darüber hinaus aber auch eine, die immer mit offenen Augen durch die Welt gegangen ist und sich nicht gescheut hat, dort hinzuschauen, wo sich andere vielleicht lieber abwenden. „Wir lachen gerne und viel und haben auch Freude am Leben, aber wir wissen doch auch, dass es nicht allen in unserer Gesellschaft nur gut geht“, bringt es Claudia Keller auf den Punkt. Und so kam, als der Fußball nicht mehr aktuell war, die Idee auf, etwas für die Bedürftigen in der Gemeinde und darüber hinaus zu tun. „Die ersten Kränze haben wir noch alle selbst gebunden. Heute geht das bei der enormen Menge gar nicht mehr,“ sagt Claudia Keller.

Die Türglocke unterbricht das fröhliche Erinnern der Frauen, die sichtlich Spaß haben bei der Rückschau auf die Anfänge ihres Projektes. Es wird viel gelacht. Und das Hallo ist groß, als Doris Bernardi reinkommt. Sie ist eine der Neuen, die sich aber nahtlos in die bunte Truppe eingereiht hat. „Ich fand das einfach gut und war sofort dabei, als es zur Sache ging“, sagt sie. Aber zurück zum eigentlichen Beginn. „Beschlossen wurde das während des großen Umzugs durch Fischbach, damals bei der 275-Jahrfeier. Das müsste 2003 gewesen sein“, meint Martina Wirth. „Richtig, ich weiß noch gut, dass wir zuerst noch alle Kränze selbst gebunden haben. 50 Stück waren das beim ersten Verkauf auf dem Weihnachtsmarkt“, fügt Claudia Keller hinzu. Zuletzt brachten es die Frauen auf 130 Kränze und noch einmal 30 bis 40 Gestecke. Und damit bei der Verkaufsaktion auf dem letzten Weihnachtmarkt auf einen satten Spendenbetrag von 3800 Euro.

Um das zu stemmen, herrschte allerdings für gut drei Wochen absoluter Ausnahmezustand bei Kellersch im Keller, wie der inzwischen über die Grenzen von Fischbach hinaus bekannte Anlaufpunkt für individuell gestaltete Weihnachtskränze von vielen genannt wird. „In der Adventszeit wird der Keller gnadenlos leer geräumt, und alles Nötige für die Bestückung der Kranzrohlinge nimmt den Raum ein. Die Leute geben inzwischen sogar Bestellungen auf und laufen während der heißen Phase einfach hier auf“, erzählt Claudia Keller lachend. „Wir haben dann den Eingangsbereich beleuchtet, stellen einen Weihnachtsbaum auf und verkaufen die ersten Kränze schon aus dem Keller heraus.“