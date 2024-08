Dorffest in Fischbach Der Regen hält die Fischbacher nicht vom Feiern ab

Dagegen war der plötzlich auftretende Platzregen, der am Samstagabend über den Festplatz am Markt kam, dann doch eher ein „Fisselchen“. Und für die Musiker der Band „Five4Fun“, die gerade die Festbühne rockten, zunächst auch kein Grund, ihren Auftritt zu unterbrechen. Im Gegenteil: Mit einer gehörigen Portion Trotz und noch mehr Humor stimmten die mal eben den Regengassenhauer „Raindrops keep falling on my head“ an und hielten das Publikum auf Betriebstemperatur. Viele Besucher tanzten einfach im Regen weiter. Oder sie rückten unter den Schirmen und Zelten der Stände eng zusammen.