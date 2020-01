Sofort eingeleitete Fahndung erfolglos : Vier Täter brechen in Tankstelle ein und flüchten mit BMW mit gestohlenen Kennzeichen

Die Polizei sucht Zeugen eines Einbruchs in eine Tankstelle in Göttelborn. Foto: dpa/Friso Gentsch

Göttelborn Es dauerte zwei Minuten: Unbekannte haben die Tür zu einer Tankstelle in Göttelborn aufgehebelt. Sie klauten die Zigaretten und machten sich dann mit einem dunklen BMW in Richtung Holz aus dem Staub.

Vier Unbekannte sind in der Nacht auf Donnerstag, 30. Januar, in eine Tankstelle in Göttelborn eingebrochen. Drei der Täter hebelten nach Angaben der Polizei gegen 0.35 Uhr die Haupteingangstür aus Glas auf, während der vierte Täter Schmiere stand. Die Einbrecher gingen danach zielgerichtet zu den Regalen mit Zigaretten. Sie packten diese in mitgebrachte Grünschnittsäcke. Die Diebe warfen danach an der Kasse Regal-Einlagen aus Glas auf den Boden. Diese gingen zu Bruch.