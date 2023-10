Nach Pandemie-Pause und Mitspieler-Engpässen Die „Wohltätigkeitsbühne“ spielt wieder

„Endlich! Sie sind wieder da!“ So hörte man so manchen Fan der Wohltätigkeitsbühne 1920 Quierschied beim Start des Vorverkaufs zum Beginn der Woche sagen. „Nichts als Kuddelmuddel“ heißt das neue Stück, das die Spielgruppe im November auf die Bühne der Q.lisse bringen wird. Für das neue Lustspiel gibt es seit Montag in der Bücherei der Gemeinde Karten zu kaufen. Zuletzt hatten die Theaterfreunde mehrmals in einer ausverkauften Q.lisse in den Jahren 2018 und 2019 bei den Aufführungen des Schwanks „Der Meisterboxer“ Tränen gelacht.